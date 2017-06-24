Vantilatör çalmak için 4 rekat namaz kıldı



Olay Silifke ' nin Reşadiye Camisinde meydana geldi. İkindin Namazı vakti Camiye gelen bir kişi, cami içindeki vantilatörü ve ona ait olan Seyyar kabloyu gözüne kestirdi. Önce abdest almak bahanesiyle şadırvanın bulunduğu bölümde birilerinin olup olmadığına bakan hırsız, daha sonra cami içerisinde gözüne kestirdiği vantilatörü ve seyyar kabloyu cami çıkışına getirdi. Cami önüne araç geldiğini görün hırsız namaz kılmaya başladı. 4 rekat namaz kılan hırsız dışarıyı kolaçan ettikten sonra camiye ait vantilatörü ve seyyar kabloyu alarak kayıplara karıştı.



Vantilatörün cami içinde olmadığını fark eden Cami imamı, vantilatörün çalınmış olabileceğini düşünerek güvenlik kameralarını izledi. İçerdeki ve dışarı ki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gören Cami imamı durumu polise bildirdi.



Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ve hırsızlık yapıldığını tespit eden Polis ekipleri 4 rekat namaz kılarak vantilatör çalan hırsızı araştırarak evinde vantilatörle birlikte yakaladı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız Polis karakolunda ifadesi alındıktan sonra Silifke adliyesine sevk edildi.

