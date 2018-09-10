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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı İzle

Van merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı İzle

Şahısların emniyetten çıkarılmaları

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Polis aracına bindirilmeleri
-Adliyeye getirilmeleri

( VAN ) VAN

- Van merkezli 3 ilde polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 30 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilimiz merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 ayrı ara yakalamada “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek, olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak çalışma yaptıkları belirtilen açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 04 Eylül 2018 günü Van merkezinde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul 2 ve Bursa 1 olmak üzere 3 ilde 30 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst armalarda; 1 adet Kalaşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 113 adet fişek, 16 gram afyon Sakızı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca 3’ü Adli Kontrol Kararı ile serbest, 11’i ise tutuklanmıştır” denildi. Açıklamanın devamında ise, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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