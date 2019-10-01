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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik: 1 zabıta memuru yaralandı Haberi

Van’da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik: 1 zabıta memuru yaralandı Haberi

Yaşanan gerginlik sonrası detaylar

İpekyolu Zabıta Memuru Zabıta Polis Ekipleri Seyyar Satıcılar 

-Yaralanan zabıtaya müdahale edilmesi

( VAN ) VAN

- Van’da zabıta ekipleri ile kaldırım ve parkta satış yapan seyyar satıcılar arasında gerginlik çıktı. Öğle saatlerinde İpekyolu ilçesindeki Sanat Park ve yanındaki Sanat Sokağında uygulama yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcıları arasında gerginlik çıktı. Bir zabıta memurunun da darp edildiği gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar gerginlikten sonra bölgeden ayrılırken, yaralı zabıta memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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