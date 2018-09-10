Van’da uyuşturucu operasyonu kamerada İzle

-özel harekat polisinin operasyonu

-pet kutular içindeki hint kenevrleri

-bahçede ekili hint kebnevirleri

-diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evin eklentileri ile bahçesinde düzenlenen operasyonda 37 kilo 650 gram ile 74 adet kök hint keneviri ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada; 51 kök dikili, 23 kök kurutulmuş, 37 kilo 650 gram hint keneviri ile 290 gram esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (EKİP-ŞAK-Y)

