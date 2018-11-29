Üzerine televizyon devrilen çocuk öldü Haberi

-Adlı Tıp Kurumundan detaylar

-Cenaze aracından görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Demir (4), evde televizyonla oynadığı sırada üzerine dengesiz bir şekilde devrildi. Demir’in çığlık sesini duyan yakınları hemen çocuğu televizyonun altından çıkardı. Ağır bir şekilde yaralanan çocuk çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demir daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Demir, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-SD-

