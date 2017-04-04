Uyuşturucu bağımlısı gençlerin görüntüleri



Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerim Özer isimli vatandaş, “Her yerde böyle. Herkes yan yatıyor. Çoluğumuz çocuğumuzun elinden tutmuşuz bırakamıyoruz. Her yerde böyle yazık günah” diye konuştu.



Kafe işleten bir başka vatandaş ise madde kullanımının yaşının düştüğüne dikkat çekerek, '13 yaşında kadar düşmüş durumda. Her gün onlarcasını kafemizin tuvaletinden çıkartıyoruz' ifadelerini kullandı.

