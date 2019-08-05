Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uygulamayı gören sürücü panik yapınca otomobiliyle tarlaya uçtu

Uygulamayı gören sürücü panik yapınca otomobiliyle tarlaya uçtu

Bursa ' nın İnegöl İlçesine Bağlı Ahmet Türkel Çevre yolunda trafik ekiplerinin uygulama yaptığını son anda fark eden ehliyetsiz sürücü paniğe kapılınca yolun ortasında bulunan trafik dubalarına çarpmamak için ani manevra yaparak tarlaya uçtu

Polis Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Direksiyon Trol 


Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. isimli ehliyetsiz sürücü 16 U 0801 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bölgede denetim yapan ekiplerini son anda görünce paniğe kapıldı. Sürücü yavaşlamaya çalıştığı sırada dikkatsizliği neticesinde yolun ortasında bulunan dubalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Polis ekiplerinin de anlam veremediği olayda kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. İlginç olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri yaptıkları sorgulamada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulanırken maddi hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (SA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı