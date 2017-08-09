Üsküdar'da baba dehşeti



Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda baba A. G, elindeki bıçakla oğullarına saldırdı.



Saldırıda O.G. ve A.G. olay yerinde hayatlarını kaybederken, O.G. ağır yaralandı.



O.G. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, zanlı A.G'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları da devam ediyor.

