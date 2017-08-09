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09 Ağustos 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar'da baba dehşeti

Üsküdar'da baba dehşeti

Üsküdar'da cinnet getiren bir baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da yaraladı.

Evlat Cinayeti Cinayet 


Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda baba A. G, elindeki bıçakla oğullarına saldırdı.

Saldırıda O.G. ve A.G. olay yerinde hayatlarını kaybederken, O.G. ağır yaralandı.

O.G. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı A.G'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları da devam ediyor.
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