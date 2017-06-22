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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Üniversiteli genç sınav yolunda öldü

Üniversiteli genç sınav yolunda öldü

Kahramanmaraş ' ta üniversitede sınava yetişmeye çalışan genç, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Bediüzzaman Trafik Kazası Üniversite Sınavı 


Alınan bilgilere göre, İsmail Hayta'nın (20) kullandığı 46 HG 012 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesine giderken, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada çarpmanın şiddetiyle mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencisi İsmail Hayta olay yerinde hayatını kaybetti.

İsmail Hayta ' nın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları olay yerinde gözyaşı döktü. Hasar gören elektrik direği, ağaç ve hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

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