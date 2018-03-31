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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli hocasının odasında baygın halde bulunan üniversiteli Başak Alara Karademir'in intihar girişimi gündemi sarstı. Olayın altından tam bir dram çıktı. Genç kızın 12 yıl önce büyük bir acı yaşadığı öğrenildi. Gazetelerin manşetine taşınan habere göre; anne ile babası, anneannesi tarafından öldürülen Alara ve kardeşini dayısı büyüttü. Öte yandan genç kızın bir yakını ' Boynunda farklı morluklar ve izler var. Sanki biri daha önce yapılmış ' iddiasında bulundu

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