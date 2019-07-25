Uludere’de JÖH, PKK’lı teröristlerin inine girdi, mühimmatları ele geçirildi



Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama tarama çalışmaları kapsamında 2 mağara ve teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat tespit edildi. Bulunan mağaralarda güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, 1 adet 81 milimetre havan, 11 adet savunma el bombası, 10 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet topuk mayını, 2000 adet Kalaşnikof mühimmatı, 500 adet pkmbixi mühimmatı, 1 adet 400 ' lük mayın, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet kanas şarjörü, 1 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet şemsiye, 2 adet serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmat ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ' na götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

