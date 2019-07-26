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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ukraynalı animatör kız Müslüman oldu Haberi

Ukraynalı animatör kız Müslüman oldu Haberi

Türkiye'de animatörlük yapan Ukraynalı Antonina Pavlenko, Türk genci Şerif ile tanıştıktan sonra Müslüman oldu. Ukrayna uyruklu 24 yaşındaki Antonina Pavlenko, animatörlük yaptığı Antalya'da bodyguard olarak çalışan 23 yaşındaki Şerif Akın ile tanıştı. Şerif Akın'ın talebi üzerine Müslümanlığı araştıran Ukraynalı Pavlenko, Müslüman olmaya karar verdi. Antonina Pavlenko, aşık olduğu Şerif Akın'ın memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine giderek ailesi ile tanıştı. Nizip Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pavlenko, Müslüman olarak ismini Meryem olarak değiştirdi. Meryem ve Şerif'in önümüzdeki günlerde evlenecekleri öğrenildi.

Müslüman Bodyguard 

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