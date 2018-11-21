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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da otomobilde infaz... Araç içerisinde tabancayla vurularak öldürüldü İzle

Tuzla'da otomobilde infaz... Araç içerisinde tabancayla vurularak öldürüldü İzle

Olay yerinden görüntü

Hastane Adli Tıp Akalan Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Aracın görüntüsü
-Polisin incelemeleri
-Cesedin kaldırılması
-Röp.
-foto

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla'da bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Tuzla Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde yaşandı. Hastane önüne gelen 34 DD 9865 plakalı otomobilin şoför koltuğunda oturan zanlı, yan koltukta oturan Levent Kırcıları'ı kasıklarından vurdu. Zanlı daha sonra araçtan inerek kaçtı. Yaralı Kırcılar, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zanlının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, araç içerisinde incelemeler yaptı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (ME-ÖFA
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