- Turizm cenneti sular altında kaldı Haberi

-SU BASAN İŞ YERİ

-İŞYERİ SAHİBİ RÖP

-SU BASAN EVLER

-EV SAHİPLERİ RÖP

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( MUĞLA )- Mavi deniz çamura büründü 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı, MUĞLA



- Bodrum’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur turizm cennetini sular altında bıraktı. Mavi deniz çamura büründü, araçlar denize sürüklendi, evler ve oteller sular altında kaldı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı ilçede maddi zarar oluştu. Bodrum’da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir çok mahallede yaşanan sel nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sabah havanın kararmasıyla birlikte ortaya korkunç görüntüler çıktı. Araçların denize sürüklendiği, asfaltların patladığı ilçede belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı ilçede büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Çocuklarını son anda kurtardı Yağmur suları nedeniyle meydana gelen selde Yokuşbaşı mahallesinde bulunan bir çok ev sular altında kaldı. Gece yataklarında kalkan vatandaşlar evlerini bir anda su bastığını ifade etti.

Haldun Çolak isimli vatandaş “gece evde uyuyorduk. Evi bir anda su bastı. Çocukları yataklarından alıp dışarı çıkardım. Çocukları son anda kurtardım”dedi.

Aynı mahallede yaşayan İzzet Akkaya ise bir anda büyük bir gürültü duyduklarını belirterek “evimizin yanındaki duvar çöktü. Yağmur suları pencerelerden ve kapılardan içeri girmeye başladı.

Canımızı zor kurtardık. Evde büyük hasar oluştu”dedi.

Hasar tespit çalışmaları başladı Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu yaşanan sel felaketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu “tüm ekiplerimiz sahada. Temizlik çalışmaları başladı.

Gece saat birden beri çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda bölgeye gidip yardımcı oluyoruz. Torba mahallesinde bulunan molozlar nedeniyle mazgalların kapandığını tespit ettik. Kaymakamlığımız ve Muğla Büyükşehir belediyesi ile koordineli olarak çalışmalarımız sürüyor”. Öte yandan yapılan ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 araç ve 40’a yakın motosikletin hasar gördüğü, 100 evinde sular altında kaldığı öğrenildi. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(TA-

