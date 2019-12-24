Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar kamerada

Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar kamerada

İstanbul-Van seferini yapan uçağın türbülans girmesi sonucu korkulu anların yaşanmasına neden oldu.İstanbul-Van seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de kalkan uçak, Van semalarında geldiğinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iki kez pas geçti. Havalimanına inemeyen uçak rotayı Erzurum'a çevirdi. Erzurum'a dönen uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa süre yaşanan paniğin ardından normale dönen uçak Erzurum Havalimanı'a iniş yaptı. İsteyen yolcular karayolu ile Van'a gönderilecek, istemeyenler ise tekrar İstanbul'a geri dönecek.

Asus Kamera Elverişsiz Hava 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı