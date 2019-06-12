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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli’deki çatışma: Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu İzle

Tunceli’deki çatışma: Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu İzle

Tunceli ' de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, merkez kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvelik güçleri temas sağladı.Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan şehit oldu. Şehitlerden geriye birlikte çektirdikleri ve ' Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar ' notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı. Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Sosyal Medya Yaralı Askerler Terör Örgütü Teröristler Yaralı Asker 

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