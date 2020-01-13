Trafo patlaması mahalleliye büyük panik yaşattı

Diyarbakır ' ın Bismil ilçesinde aşırı ısınan trafo bomba gibi patladı. Patlama nedeni ile vatandaşlar paniğe kapılırken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Diyarbakır ' ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükselmeye başladığı trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeni ile çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlama anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için bakım onarım çalışmaları başladı.
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