Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada

E-5 ve TEM otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü araçların arasından makas atarak ilerledi. Magandaya bazı sürücülerde eşlik etmeye başlayınca yürekler ağza geldi. Otoyoldaki makas atma yarışı ise, kameraya yansıdı. Maltepe E-5 ve TEM otoyolunda trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, makas atarak ilerledi. Akan trafiğe aldırış etmeden ilerleyen magandaya diğer sürücüler de eşlik etmeye başladı.
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