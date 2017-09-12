Trafik magandasının feci sonu Haberi



Trafikte korku dolu anlara sebebiyet veren sürücünün bariyerlere çarpmasının ardından araçlarından inen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Maganda sürücünün yaşadığı korku dolu anlar ise önünde seyir halinde bulunan araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde, akan trafikte seyreden iki sürücüden biri önce aracıyla ' Drift' yapmaya çalışıyor. Daha sonra ise yanında seyir halinde bulunan lüks otomobil sürücüsü ' Yanlama' diye tabir edilen drift hareketini yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görülüyor.



