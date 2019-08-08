Trabzon şehir merkezinde hafriyat kamyonu dehşeti İzle

-polisin çalışması

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( TRABZON ) -- Yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi TRABZON



- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehrin en işlek noktalarından Taksim Yokuşu'nda bu sabah yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaza, Taksim Yokuşu Fatih Parkı karşısında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Sevinç Karabak, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 K 2552 plakalı kamyonun altında kaldı. Kazanın ardından yaklaşık 20 metre mesafede bulunan Taksim Polis Merkezi'ndeki polis memurlar hemen kaza yerine gelerek ambulans çağırdı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerini Karabak’ın öldüğünü belirlerken, otopsi için kaza yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da cesedin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmasına karar verdi. Öte yandan Sevinç Karabak'ın sabah evden bankaya gitmek için çıktığı öğrenilirken, kazayı duyarak gelen ve eşinin yerde cansız bedenini gören kocası ise büyük üzüntü yaşadı. (BK-ÖS-Y)

