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13 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Toprak altında kalan işçi bir buçuk saat sonra kurtarıldı

Toprak altında kalan işçi bir buçuk saat sonra kurtarıldı

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Tekke Mahallesi Hamamlar Mevkii'nde meydana geldi. Bölgedeki Jeotermal inşaatında çalışan işçi Benhur Elmas, boru döşemek için açılan kuyuya girerek çalışmaya başladı.

Kurtarma Ekibi Büyükşehir Belediyesi Toprak Kayması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Bu sırada kenarda yığılı tonlarca toprak, 5 metre derinlikteki Elmas'ın da içerisinde bulunduğu kuyuya döküldü. Elmas'ın toprak altında kaldığını gören diğer işçiler durumu itfaiye ve afad ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, diğer işçilerin de yardımıyla Elmas'ı toprak altından çıkardı. sağlık ekipleri Elmas'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Burada tedaviye alınan Benhur Elmas'ın vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





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