Tır sürücüsü ile görevliler arasında ilginç diyalog...Üst geçide takılan tır sürücüsü yüksekliğin 4 metre olduğuna ikna olmadı Haberi

-Sürücüye kamera görüntüsü izletilmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bakırköy sahil yolunda üst geçide takılarak dorseyi deviren tır sürücüsü hızlı olmadığını ve yüksekliğin 4 metreden az olduğunu söyledi.



Kendisine yol kamerası görüntüleri de izletilen tır sürücüsü bir türlü ikna olmazken ilginç anlar saniye saniye kaydedildi. Olay, Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametine giden yolda yaşandı. İddiaya göre, Yeşilyurt girişi alt geçidinin 4 metrelik yüksekliğini hesap edemeyen isminin Hasan Coşkun olduğu öğrenilen 34 ER 4909 plakalı tırın sürücüsü, dorsesini üst geçide takarak devirdi. Yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Sürücü Hasan Coşkun'nun yüksek araçlara uyarı amaçlı konulan zillere aldırmadan hızlı gittiği kendisine görevliler tarafından söylenildi. Bu durum karşısında ikna olmayan tır sürücüsü görevlileri uzun süre uğraştırdı. Bir süre sonra sürücüye uyarı zillerinden hızlı geçtiğini gösteren yol kamerası görüntüsü izletildi ancak sürücü yinede ikna olmadı. Bunun üzerine görevliler metre ile tırın ve alt geçidin yükseliğine baktı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara yansıdı. Yaşanan olay sonrası trafik uzun bir süre Yeşilköy istikametine kapandı. Olayın yaşandığı yerde benzer olayların sıkça yaşanması ise dikkat çekti.

