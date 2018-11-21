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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tır kazasında yanan şoför hayatını kaybetti İzle

Tır kazasında yanan şoför hayatını kaybetti İzle

adli tıptan detaylar

Hastane Adli Tıp Tır Şoförü Cenaze Ağır Yaralı 

-ölen tır sürücüsünün fotoğrafı
--Arşiv Görüntü-
-olay yerindeki yanan tırlardan görüntü
-sürücünün kaldırıldığı hastaneden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu pamuk yüklü tırın alev aldığı kazada yanarak ağır yaralanan tır şoförü Hakan Sağlam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Şanlıurfa otobanının 22. kilometresinde Selman T. idaresindeki 73 DU 197 plakalı tıra arkadan gelen Hakan Sağlam idaresindeki 33 FL 610 plakalı tır çarpmış, kazanın ardından pamuk yüklü tır alev almıştı. Sürücülerden Selman T. kazada hafif şekilde yaralanırken, alevlerin arasından çıkarılan diğer sürücü Hakan Sağlam ise ağır yaralı olarak Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yanarak ağır yaralanan tır şoförü Hakan Sağlam, dün akşam yaşamını yitirdi. Şoförün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze Mardın Kızıltepe'de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Öte yandan yangının ise kaza nedeniyle ısınan motor kısmından çıktığı ve tırın tamamına sıçradığı belirtildi.
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