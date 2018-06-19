TIR, 6 otomobili biçti: 3 yaralı Haberi



- TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yavaşlayan trafiği fark edemeyen tır önünde seyir halinde olan 6 otomobili parçalayarak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan E. yönetimindeki 41 RE 770 plakalı tır yavaşlayan trafiği fark edemeyerek, önünde seyir halinde olan 6 otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada Mert Ç., Emrah T. Ve Zülfü G. kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle TEM Otoyolu Dilovası mevkii Ankara istikametinde trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verildi.

Trafiğin tek şeritten verilmesi sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (UK-RFK-

