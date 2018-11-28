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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ticari taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsüne bıçak çektiği anlar kamerada

Ticari taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsüne bıçak çektiği anlar kamerada

İstanbul Çekmeköy ' de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği ticari taksi sürücüsüne tepki gösterdi.

Ticari Taksi Kamera Motosiklet Sürücüsü 


Ticari taksi sürücüsü de kendisine tepki göstererek üzerine yürüyen motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı. İstanbul Çekmeköy ' de Nevzat Demir Tesisleri'nin bulunduğu mevkide seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü aracından inerek ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Bu esnada ticari taksi sürücüsü de motosikletli sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü tekrardan motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı.
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