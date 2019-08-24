Tersten gelen cip sürücüsünün neden olduğu kaza kamerada İzle

-Cipin ters yönden gelmesi

-Otomobilin kaçış manevrası yapması

-Park halindeki araca çarpması

-Refüjü aşarak ağaca çarpması

-Vatandaşların koşması

--Arşiv-

-Olay yeri görüntüleri



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kazayı yapana ve sebebiyet verene ayrı ayrı işlem yapıldı İSTANBUL



- Maslak’ta ters yönden gelen cipe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü önce park halindeki bir otomobile ardından da ağaca çarparak durabildi. Araçlardaki 2 sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, kazayı yapana ve sebebiyet verene ayrı ayrı işlem yapıldı. Kaza, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi Atatürk Oto Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 CUN 40 plakalı cipin sürücüsü Hayrullah Bayraktutan Levent istikametinden ters şeritten ilerlemeye başladı.

Sürücü bir süre sonra kavşağa girmek için direksiyonu sağa kırarak kavşağa girmek istedi. Ancak o esnada kavşak içerisinde dönüş yapan 34 BZD 605 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Duman, ters yönden gelen cip sürücüsünü son anda fark etti. Çarpışmamak için kaçış manevrası yapan sürücü Duman, o esnada yol kenarında park halinde olan Betül Ulucan idaresindeki 34 KD 4720 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından refüjü aşan sürücü Duman, ağaca çarparak durabildi. Cipten kaçtı otomobile ve ağaca çarptı Kaza sonucu sürücü Duman ve Ulucan hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cip sürücüsü ters istikametten gelerek kavşağa girmek istiyor. O esnada kavşakta dönüş yapan otomobil sürücüsü, cipe çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Manevra yapan sürücü önündeki otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak ağaca çarpıyor. Çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor. Kazayı yapana ve sebebiyet verene ayrı ayrı işlem yapıldı Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüler Duman ve Ulucan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ters yönden gelerek kazaya sebebiyet veren 34 CUN 40 plakalı cipin sürücüsü Hayrullah Bayraktutan’a, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” maddesinden işlem yaparak 108 lira idari para cezası kesti. Kaçış manevrası yaparak önündeki araca çarpan sürücü Selim Duman ise, “doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma” maddesinden asli kusurlu bulundu. Polis ekiplerin kazayla ilgili çalışma başlattı.

