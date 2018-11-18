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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Ters yönde giden araç ölüme davetiye çıkardı İzle

Ters yönde giden araç ölüme davetiye çıkardı İzle

Ters yönde giden aracın görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Sosyal Medya Kamera 


- Eskişehir'de, çevre yolunda ters yönde ve süratli bir şekilde ilerleyen araç, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi. Eskişehir-Bursa karayolunda sabah saatlerinde sürücüler kendilerini şok eden bir manzarayla karşılaştı. Batıkent kavşağını geçerken bir sürücü tarafından kameraya çekilen görüntülerde eski model bir aracın ters yönde ve sol şeritte ilerlediği görülüyor. Büyük bir kazanın eşiğine gelinen görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eskişehirli sürücüler, araç sahibinin tavrını sert sözlerle eleştirdi.
Plakası hızdan dolayı okunamayan ve yaşlı bir adamın sürücü olduğu belirtilen olayda sürücüler de neye uğradığını şaşırdı. (MUR-
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