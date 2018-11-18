Ters yönde giden araç ölüme davetiye çıkardı İzle



- Eskişehir'de, çevre yolunda ters yönde ve süratli bir şekilde ilerleyen araç, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi. Eskişehir-Bursa karayolunda sabah saatlerinde sürücüler kendilerini şok eden bir manzarayla karşılaştı. Batıkent kavşağını geçerken bir sürücü tarafından kameraya çekilen görüntülerde eski model bir aracın ters yönde ve sol şeritte ilerlediği görülüyor. Büyük bir kazanın eşiğine gelinen görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eskişehirli sürücüler, araç sahibinin tavrını sert sözlerle eleştirdi.

Plakası hızdan dolayı okunamayan ve yaşlı bir adamın sürücü olduğu belirtilen olayda sürücüler de neye uğradığını şaşırdı. (MUR-

