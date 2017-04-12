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12 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Teröristlerin açtığı tünel böyle görüntülendi

Teröristlerin açtığı tünel böyle görüntülendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunun emniyet müdürlüğü ek binasındaki patlamanın detayları netleşmeye başladı.

Terör Saldırısı Diyarbakır 


Patlamaya panzerin değil, teröristler tarafından emniyet müdürlüğü binası yanındaki binanın bodrum katından kazılarak açılan tünelin içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği netleşti.
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