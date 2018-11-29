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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonunda Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı Haberi

Terör operasyonunda Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı Haberi

-ARŞİV-

Köy Muhtarı Güvenlik Güçleri Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-operasyon görüntüsü
-şüpheli şahıs görüntüsü
-adliyeden görüntü

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da terör operasyonu: 7 gözaltı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
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