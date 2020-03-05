Televizyon hırsızları kamerada



Polis ekiplerince yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 02.03.2020 günü Aksaray merkezde 3 ayrı mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev ve iş yerlerinden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri 2 hırsızın daireden çaldıkları LCD televizyonu dairenin balkonundan çıkartıp kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine 2 hırsızın kimliklerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziksel takibin ardından Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve olaya karışan üçüncü şahıs İsa Y. ' yi (22) yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların apartmanların zillerine basarak kapıyı açtırdığı ve hangi dairenin boş olduğunu tespit ettikleri belirlenirken, 2 hırsız LCD televizyonu çaldıkları Ereğli Kapı Mahallesindeki apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların dairenin balkonundan televizyonu alarak daha sonra duvardan atlayıp kaçtıkları görünüyor. Hırsızların aynı gün içerisinde 2 ayrı ev ve iş yerinden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi.



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