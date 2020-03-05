Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Televizyon hırsızları kamerada

Televizyon hırsızları kamerada

Aksaray ' da apartman kapısından dairelerin ziline basarak dış kapıyı açtıran ve daireden LCD televizyonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Televizyon Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


Polis ekiplerince yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 02.03.2020 günü Aksaray merkezde 3 ayrı mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev ve iş yerlerinden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri 2 hırsızın daireden çaldıkları LCD televizyonu dairenin balkonundan çıkartıp kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine 2 hırsızın kimliklerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziksel takibin ardından Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve olaya karışan üçüncü şahıs İsa Y. ' yi (22) yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların apartmanların zillerine basarak kapıyı açtırdığı ve hangi dairenin boş olduğunu tespit ettikleri belirlenirken, 2 hırsız LCD televizyonu çaldıkları Ereğli Kapı Mahallesindeki apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların dairenin balkonundan televizyonu alarak daha sonra duvardan atlayıp kaçtıkları görünüyor. Hırsızların aynı gün içerisinde 2 ayrı ev ve iş yerinden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı