Tekirdağ Çerkezköy'de boya fabrikasında büyük yangın! İzle



Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Çerkesköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan “Merkezi sistem kameralarımızdan izlediğimizde yangın bir anda başlamış görünüyor.



Saat sanah 8'i geçiyor ve 2 buçuk saattir bizim kendi itfaiyemiz ve büyükşehir belediyesi iftaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Maddi bir hasar söz konusu.



Diğer bir tesellimiz de çevre firmalarımıza sıçrama söz konusu değil. Yangının kontrtollü şekilde bitmesini bekliyoruz. Tüm çevre sanayicilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ' buçuk saattir aralıksız çalışan itfaiye ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için çalışacağız” dedi.



