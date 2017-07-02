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02 Temmuz 2017 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ Çerkezköy'de boya fabrikasında büyük yangın!

Tekirdağ Çerkezköy'de boya fabrikasında büyük yangın!

Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 100'e yakın itfaiye ekibi müdahale ederken yangının şiddeti nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

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Tekirdağ Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Çerkesköy OSB Müdürü Mehmet Özdoğan “Merkezi sistem kameralarımızdan izlediğimizde yangın bir anda başlamış görünüyor.

Saat sanah 8'i geçiyor ve 2 buçuk saattir bizim kendi itfaiyemiz ve büyükşehir belediyesi iftaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Maddi bir hasar söz konusu.

Diğer bir tesellimiz de çevre firmalarımıza sıçrama söz konusu değil. Yangının kontrtollü şekilde bitmesini bekliyoruz. Tüm çevre sanayicilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ' buçuk saattir aralıksız çalışan itfaiye ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için çalışacağız” dedi.

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