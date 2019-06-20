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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı gence temizlik süpürgesi fırlattı...Tramvay durağında süpürgeli kavga kamerada Haberi

Tartıştığı gence temizlik süpürgesi fırlattı...Tramvay durağında süpürgeli kavga kamerada Haberi

Eskişehir ' de bir şahıs dakikalarca kavga ettiği gence temizlik süpürgesi fırlattı.

Amatör Kamera Kamera Gesi Amatör Saldırı 


Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi Çarşı tramvay durağında gerçekleşti. Yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir erkek şahıs ile cadde üzerinde ilerleyen bir grup arasında iddialara göre ' laf atma ' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle yabancı uyruklu şahıs tramvay durağına sığındı. Burada da karşı gruptan bir şahıs, durak içindeki yabancı uyruklu şahısla sözlü tartışmaya devam etti. Daha sonra durak girişinde yabancı uyruklu gence saldırı girişiminde bulunan şahsa, güvenlik görevlileri müdahale etti. Bir süreliğine duran tartışma, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen şahsın ' Oğlum git işine ' sözleriyle tekrar alevlendi. Arkadaşları tarafından zor zapt edilen genç, yerden aldığı temizlik süpürgesini üzerine fırlattı. Süpürgenin isabet ettiği genç, tepki göstermeye devam ederken tramvay durağındaki güvenlik görevlileri ve arkadaşlarının araya girmesiyle süpürge fırlatan şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahıs da tramvaya binerek uzaklaştı.
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