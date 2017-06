Tarım işçilerini taşıyan otobüs tarlaya uçtu: 25 yaralı

- Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı



Edinilen bilgiye göre, kaza Karacabey ilçesi Karakoca köy yolunda saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Karacabey ' den Karakoca köyüne mevsimlik tarım işçisi götüren Mahmut T. idaresindeki 16 HCZ 08 plakalı otobüs sabah erken saatte bıraktığı işçileri ramazan olması nedeniyle öğle saatlerinde alıp Karacabey ' e geri götürmek için yola çıktı. Otobüs Karacabey istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen traktöre çarpmamak için yolun sağına fazla kaçında toprak yolda kayıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada 25 tarım işçisi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler otomobillerini durdurup otobüs içerisindeki yaralıları dışarıya çıkardı. Can pazarının yaşandığı kazada bazı işçiler otobüs içerisinden fırlayıp tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine gönderilen çok sayıda ambulans yaralıları Karacabey devlet Hastanesi ile yakın ilçe hastanelerine götürdü. Kaza yerinde güvenlik tedbiri alan Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.