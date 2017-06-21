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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan otobüs tarlaya uçtu: 25 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan otobüs tarlaya uçtu: 25 yaralı

- Tarım işçilerini taşıyan otobüs tarlaya yuvarlandı

Jandarma Tarım Trafik Kazası 

- Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

Bursa ' nın Karacabey ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüs tarlaya yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 25 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karacabey ilçesi Karakoca köy yolunda saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Karacabey ' den Karakoca köyüne mevsimlik tarım işçisi götüren Mahmut T. idaresindeki 16 HCZ 08 plakalı otobüs sabah erken saatte bıraktığı işçileri ramazan olması nedeniyle öğle saatlerinde alıp Karacabey ' e geri götürmek için yola çıktı. Otobüs Karacabey istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen traktöre çarpmamak için yolun sağına fazla kaçında toprak yolda kayıp yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada 25 tarım işçisi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler otomobillerini durdurup otobüs içerisindeki yaralıları dışarıya çıkardı. Can pazarının yaşandığı kazada bazı işçiler otobüs içerisinden fırlayıp tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine gönderilen çok sayıda ambulans yaralıları Karacabey devlet Hastanesi ile yakın ilçe hastanelerine götürdü. Kaza yerinde güvenlik tedbiri alan Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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