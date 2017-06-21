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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü, 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpıp, yan yatması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Mersin Trafik Kazası Adanalıoğlu Hasan Arslan 

Kaza öncesinde tarım işçilerinin sürekli şoförü yavaş gitmesi yönünde uyardığı, aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgeye göre kaza, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 B 8574 plakalı tır, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında, önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı. Tırın şoförü de olay yerinde durup, 4'lüleri yakarak, iş yerini aradı. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 TL 014 plakalı, kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasında bulunan 10 işçi savruldu. Kazada Dilek (17), Hasan Arslan ve Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı.

Kaza öncesinde tarım işçilerinin sürekli şoförü yavaş gitmesi yönünde uyardığı, aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı kazanın meydana geldiği öğrenildi
Tır ve kamyonet sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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