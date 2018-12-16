Taksim Meydanında iki kadının kavgası karakolda bitti İzle

-Sivil Polis ve sivil zabıtanın gelmesi

-İki kadının polis aracına bindirilmesi

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL



- Taksim Meydanındaki Metro istasyonuna inmek için asansörü kullanan iki kadın bir anda tartışmaya başladı.

Kadınların Metro dışına taşan tartışması karakolda sona erdi. Taksim Meydanındaki Metro istasyonundan çıkmak için asansörü kullanan iki kadın kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Asansör dışına yansıyan olayda kadınlar asansörden indikten sonra tartışarak dışarıya çıktı. Polis diye bağıran bağırarak yardım isteyen kadınların aralarındaki tartışma bir süre daha devam etti. Taksim Meydanında bulunan sivil polis ve sivil zabıtalar koşarak kadınların yanına geldi. Durumu anlamaya çalışan ekipler iki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan kadınlar daha sonra polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. Asansör içerisinde başlayan ve dışarıda devam eden iki kadın karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. (SB-ÖFA

