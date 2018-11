Taksicilerin UBER sürücüsüne tacizi kamerada

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BDH 343 plakalı UBER aracı sürücüsü İsmail Erdemi, yolcu almak için durdu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir taksi sürücüsü UBER sürücüsünün yolcu aldığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra UBER aracını takip etmeye başladı.

Kısa bir süre sonra polis ekipleri UBER aracını durdurdu. Araca saldırı anı kameraya saniye saniye yansıdı İddiaya göre Polis ekiplerinin UBER aracınI işlem yapmak için durdurduğu sırada, arkadan takip eden taksi şoförü aracından inerek, UBER sürücüsü İsmail Erdemi ' yi tehdit etti ve UBER aracına vurmaya başladı.

Araçtan inmeyen UBER sürücüsü saldırı ve tehdit anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Görüntülerde taksi sürücüsünün “Siz cumhurbaşkanına meydan okuyorsunuz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı UBER yasak dedi.

Utanmıyor musun? Hırsızlık yapıyorsun sen” dedikten sonra UBER aracının kaputuna vurduğu görülüyor. Daha sonra gece bekçilerinin müdahalesinin ardından taksi şoförünün oradan uzaklaştırdığı görülüyor. 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü Olay yerine gelen polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen beş kişiyi ifadelerini almak üzere Çemeköy polis merkezine götürüldü. Burada olaya karışan taksi şoförü oldukları öğrenilen Hamza B. Emre K. ve Çetin A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. UBER sürücüsü İsmail Erdemi ve yolcunun şikayetçi olduğunu öğrenilirken polis merkezinde ki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. UBER aracı ise trafikten men edildi. UBER ve taksi şoförleri karşı karşıya geldi Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri arkadaşlarına destek olmak için polis merkezine akın etti. İki tarafta kısa sürede 60 ve 70 kişi olurken, burada gergin dakikalar yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıtırken, taraflar arası fiziksel bir kavga yaşanmadı. “Tehdit ve fiziki bir müdahale var” Olay sonrası konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, tehdit ve fiziki bir müdahalenin olduğunu belirterek, “Yine taksici-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya, ifadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımıza yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracının önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek” dedi.

“Taksici esnafı ekmeğinin derdindedir” Olay sonrası taksiciler adına konuşan Öztaşıma İş Sendikası Başkanı Orhan Demirci, taksicilerin sadece ekmek parası derdinde olduğunu UBER'in emek hırsızı olduğunu belirterek, “Yaklaşık dört yıldır bizim UBER ile bir mücadelemiz var, UBER emek hırsızlığıdır. Burada ki insanların ekmeğini çalan insanlardır. Mahkemeliğiz zaten, kanuni yoldan da mücadelemizi vermekteyiz. Taksici esnafı mağdur, burada ki insanlar evine 30-40 TL ile gider oldu. Taksici esnafı en asil duygunun insanıdır, efendidir, saygılıdır, terbiyelidir. Her meslek grubunda olduğu gibi biz taksiciler içerisinde de çürük elmalar vardır. Akşam yaşanan olayda ise, taksi şoförü arkadaşımız UBER aracını görmüştür, takip etmiştir, polise haber vermiştir, polis gelmiş aracı bağlamıştır. Eğer biz canavar gibi olsak, vatanını milletini seven insanlar olmasak, vahşi insanlar olsak bu gün burada cam çerçeve inmişti” şeklinde konuştu.

Şahısların ifadeleri alındıktan sonra, taraflar olaysız bir şekilde dağıldı.