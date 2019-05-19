Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldular Haberi

-takla atan aracın görüntüsü

-jandarma olay yerinde inceleme yaparken

-Görüntü detayı



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza bugün saat 12.00 sularında Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Budak yönetimindeki 59 PE 436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Budak (19) ve Yusuf Barlak (19) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

