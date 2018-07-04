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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tacizci olduğu iddia edilen adamı sokak ortasında böyle dövdüler!

Tacizci olduğu iddia edilen adamı sokak ortasında böyle dövdüler!

Gaziantep'te 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen yaşlı adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise yine çevredekiler tarafından kaydedildi. Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve çevredeki erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahıs daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi. Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.

Polis Akalan Cinsel Taciz Cep Telefonu Yaşlı Adam 

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