Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş ' ta park halindeki otomobil, aniden hareket ederek 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 46 HE 986 plakalı otomobil, kendiliğinden hareket ederek cadde üzerinde yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

İlk Müdahale Hastane Bild Direksiyon 


Araç önce yol kenarında park halindeki 01 ALG 27 plakalı otomobile, daha sonra cadde üzerinde seyir halinde olan 46 LT 990 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki 46 ABY 837 plakalı otomobile çarparak durdu. Aracın çarptığı Salih K. idaresindeki 46 LT 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan Zehra K. (35) ve Erdem K. (3) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı