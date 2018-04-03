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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sürücünün yanlış parka kızıp otomobilin silecekleri kırdığı anlar kamerada

Sürücünün yanlış parka kızıp otomobilin silecekleri kırdığı anlar kamerada

İstanbul'da bir avmnin otoparkında yanlış yere park eden bir araç yüzünden olduğu yerden çıkamayan sürücü sinirlerine hakim olamadı. Aracından inen sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırarken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde bir avmde meydana geldi. Aracını park ettiği yerden çıkmaya çalışan bir sürücü yanlış yere park edilen bir araç yüzünden uzun süre çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi. Yanlış park edilmiş aracın yanına giden şahıs, lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla avmden uzaklaşırken ,o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs aracıyla uzun süre çıkmaya çalışıyor. Ardından aracıyla çıkan şahıs otomobilin sileceklerini kırıp ayrılıyor. (EY

Trafik Magandası Kamera Güvenlik Kamerası Kabil Lüks Otomobil 

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