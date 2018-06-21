Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sürücülerin dikkatsizlik sonucu yaptığı kazalar kamerada

Sürücülerin dikkatsizlik sonucu yaptığı kazalar kamerada

Bingöl'de bu yıl içerisinde meydana gelen bir çok kaza kameralara yansıdı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına da trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı.

Trafik Kuralları Dikkatsizlik Mobese Görüntüleri Yolcu Otobüsü Öğrenci Servisi 


MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerden ilki Karşıyaka Mahallesi ' nde meydana geldi. Görüntüde bir öğrenci servisi, kavşaktan dönüş yapacağı sırada arkasından gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu iki araçta kaldırıma çıkarak durabildi. İkinci kaza ise, geçtiğimiz aylarda merkez Simani Mahallesi ' nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen ve biranda harekat eden midibüse, bir yolcu otobüsü çarptı, kazada 1 ' i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Diğer kazalarda ise bir kamyonet başka bir araca çarparken, başka bir yerdeki kazada bir kamyonet kaldırıma çıkarak, ağaca çarparak devriliyor. Yine bir kazada ise otomobil ile hafif ticari kafa kafaya çarpıştı. MOBESE ' ye yansıyan son kaza da Bahçelievler Mahallesi Çifte Fırınlar mevkiinde meydana geldi. Yol ortasında duran hafif ticari araca karşıdan hızla gelen bir araç çarptı. Kazaların genelde sürücü hatalarından kaynaklandığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesini istedi.
İlgili Foto Galeriler
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı