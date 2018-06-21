Sürücülerin dikkatsizlik sonucu yaptığı kazalar kamerada



MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerden ilki Karşıyaka Mahallesi ' nde meydana geldi. Görüntüde bir öğrenci servisi, kavşaktan dönüş yapacağı sırada arkasından gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu iki araçta kaldırıma çıkarak durabildi. İkinci kaza ise, geçtiğimiz aylarda merkez Simani Mahallesi ' nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen ve biranda harekat eden midibüse, bir yolcu otobüsü çarptı, kazada 1 ' i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Diğer kazalarda ise bir kamyonet başka bir araca çarparken, başka bir yerdeki kazada bir kamyonet kaldırıma çıkarak, ağaca çarparak devriliyor. Yine bir kazada ise otomobil ile hafif ticari kafa kafaya çarpıştı. MOBESE ' ye yansıyan son kaza da Bahçelievler Mahallesi Çifte Fırınlar mevkiinde meydana geldi. Yol ortasında duran hafif ticari araca karşıdan hızla gelen bir araç çarptı. Kazaların genelde sürücü hatalarından kaynaklandığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesini istedi.

