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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Suriyelilerin bıçaklı yumruklu kavgası

- Suriyelilerin bıçaklı yumruklu kavgası

Adana'da sokak ortasında bıçaklı, yumruklu kavga eden Suriyeliler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İç Savaş Kamera Cep Telefonu 


- Adana'da Suriyelilerin bıçaklı, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 yıldır Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeliler dükkan yeri yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede küfür nedeniyle yumruklu kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada bir kişi iş yerinden aldığı bıçakla kendisini darp edenlere saldırdı. Çevredekiler şahsı engelleyerek bıçağı elinden aldı. Kavga, araya giren vatandaşlar tarafından önlendi. (FKE-
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