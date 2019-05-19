Suriyeli öğrencileri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı Haberi

-kaza yapan otobüs

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Tut İlçesinde Suriyeli öğrencileri taşıyan minibüs takla attı, 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Sonsayar idaresindeki 27 S 0607 plakalı minibüs Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındılar.

