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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Kilis ' te Suriye sınırında askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1 ' inci Hudut Alay Komutanlığı 2 ' inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunun Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç, arazinin engebeli olması nedeniyle devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Ambulansı sevk edildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 ' inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar.
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