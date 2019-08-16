Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1 ' inci Hudut Alay Komutanlığı 2 ' inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunun Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç, arazinin engebeli olması nedeniyle devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Ambulansı sevk edildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 ' inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar.

