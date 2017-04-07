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7 Nisan 2017 Cuma günü yayınlandı
Suriye'den tehdit gibi klip

Suriye'den tehdit gibi klip

ABD'nin Suriye'nin Şaryat hava üssüne yönelik operasyonu sonrası Suriye Devlet Televizyonu ekranlardan Suriye Ordusunun görüntülerinin olduğu bir klibi yayınlamaya başladı. Marşlar eşliğinde yayınlanan klipte Suriye Ordusunun büyük zaferler kazandığı vurgulanırken, acil koduyla altyazı ile 'bu sabah askeri üssümüz düşman ABD tarafından vuruldu, kayıplarımız var' yazısına yer verildi.

Devlet Başkanı Suriye Devlet Televizyonu Devlet Televizyonu Amerika Birleşik Devletleri Beşar Esad 


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ve Dışişleri Bakanı Velit Muallim'in eski açıklamalarına da yer verilen yayında Dışişleri Bakanı Muallim'in açıklama ilerleyen dakikalarda açıklama yapacağı duyuruldu.
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