Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Şüpheli valizin patlatılmasını canlı yayın yaparak izlediler Haberi

- Şüpheli valizin patlatılmasını canlı yayın yaparak izlediler Haberi

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Canlı Yayın Şüpheli Valiz Fünye Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Bomba imha ekibinin şüpheli durumdaki valizi patlatması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da, paniğe olan şüpheli valiz bomba imha ekiplerince patlatıldı. İçerisinden kıyafet çıkan şüpheli valizin patlatılmasını ise vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi. Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park’ta 13.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıt Park içerisinde çalılıklar arasında şüpheli durumda duran bir valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli valizin etrafına emniyet şeridi çekti. Çevrede güvenlik sağlandıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen bomba imha ekibi şüpheli durumdaki valizi fünye ile patlattı. Paniğe neden olan valizin içerisinden ise bir vatandaşa ait kıyafetler çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşların şüpheli valizin patlatılmasını film izler gibi izlemesi ve telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti. (BG-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı