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29 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Sünnet düğününe silahlı saldırı Video

Sünnet düğününe silahlı saldırı Video

Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Acil Servis Silahlı Saldırı Sünnet Düğünü 112 Acil Servis 


Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı.

Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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