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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada

Sultangazi’de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada

Sultangazi ' de çöpleri toplayan bir temizlik işçisi bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansıdı. Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi ' nde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri almaya geldikleri sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanındaki kimliği belirsiz şahıslarla temizlik işçisi tartışmaya başladı.

Temizlik İşçisi Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 


Hurdacı olduğu belirtilen şahıslardan birisi tartışma esnasında elindeki baltayla temizlik işçisine vurdu. Acı içinde kıvranan işçi yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı Yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöpleri almaya gelen temizlik işçilerinin kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın baltayla temizlik işçisine vurduğu görülüyor. Temizlik işçisinin yere yığılması da güvenlik kameralarına yansıdı.
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