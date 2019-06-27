Sultangazi’de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada



Hurdacı olduğu belirtilen şahıslardan birisi tartışma esnasında elindeki baltayla temizlik işçisine vurdu. Acı içinde kıvranan işçi yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı Yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöpleri almaya gelen temizlik işçilerinin kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın baltayla temizlik işçisine vurduğu görülüyor. Temizlik işçisinin yere yığılması da güvenlik kameralarına yansıdı.

