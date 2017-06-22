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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra öldü

Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra öldü

Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Boğulma Tehlikesi Boğulma Vakası Adli Tıp Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu 

Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra öldü.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa ' da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, 55 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, babasının sulama yaptığı tarlada oyun oynayan çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile bireyleri tarafından yapılan arama sonrası 3 yaşındaki çocuk kısa süre sonra sulama kanalında bulundu. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Bekir Bağ, ilk önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline ardından da Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi. 55 gün özel hastanede yoğun bakımda kaldığı bildirilen Bekir Bağ, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Keçikıran kırsal Mahallesine defnedilmek üzere götürüldü.

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